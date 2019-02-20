Португалия: газета сравнила доходы Месси и Роналду

В рейтинге отображаются ежемесячные зарплаты спортсменов до вычета налогов, пишет РИА Новости.

Лидером этого рейтинга стал капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, зарабатывающий 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов, второе место занял нападающий итальянского "Ювентуса" - Криштиану Роналду с зарплатой 4,7 миллиона евро, тройку замкнул форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн - 3,3 миллиона евро.

Топ-10 высокооплачиваемых игроков Европы:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 8,3 млн евро в месяц

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 4,7

3. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 3,3

4. Неймар ("ПСЖ") – 3,06

5. Луис Суарес ("Барселона") – 2,9

6. Гарет Бэйл ("Реал") – 2,5

7. Филиппе Коутиньо ("Барселона") – 2,3

8. Алексис Санчес ("МЮ") – 2,28

9. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 1,73

10. Месут Озил ("Арсенал") – 1,6