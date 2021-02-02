Португалия: газовые баллоны будут стоить максимум 24,77 евро

Вторник, 02 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: газовые баллоны будут стоить максимум 24,77 евро

Регулируемая цена сохранится до 14 февраля 2021 года.

Значение максимальных цен на сжиженный углеводородный газ в баллонах было обновлено в результате повышения в январе цен на бутан на 3,7% и на пропан на 16,6%.

Управление по регулированию энергетических услуг (ERSE) сообщило, что максимальная стоимость газовых баллонов с бутаном (наиболее часто используемых португальскими семьями) вместимостью 12,5 кг и 13 кг будет составлять 23,18 евро и 24,10 евро соответственно по состоянию на 3 февраля.

В отношении пропана максимальная цена, установленная ERSE в этом месяце, будет составлять 20,27 евро за баллон 9 кг и 24,77 евро за баллон 11 кг, сообщил регулирующий орган.

Что касается больших баллонов, используемых в ресторанах и отелях, цена пропана не может превышать 71,09 евро за 35-килограммовую бутыль и 91,40 евро за 45-килограммовую.

К указанным ценам могут быть добавлены только затраты службы доставки, которые применяются к ситуациям, в которых баллон заказывается по телефону или в электронном виде.

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