Португалия. Где арендовать жилье стоит дороже всего?

Новые данные являются частью исследования, опубликованного порталом «idealista» 28 января. Анализируются самые дорогие и востребованные муниципалитеты для аренды жилья в Португалии в последнем квартале 2020 года.

На рынке продажи и покупки лидирует Кашкайш с 1671 евро/кв.м, за ним следует Лоле с 1481 евро/кв.м, а бронзу получил Сан-Браш-де-Алпортел с 1388 евро/кв.м. На четвертом месте Алкошете с 1189 евро/кв.м, за ним следует Лиссабон с 1171 евро/кв.м.

Шестое место принадлежит Фару с 1156 евро/кв.м, за ним идет Обидуш с 1151 евро/кв.м, Палмела с 1125 евро/кв.м, Синтра с 1107 евро/кв.м, а замыкает десятку Сезимбра с 1059 евро/кв.м.

На рынке аренды пять муниципалитетов в регионе Лиссабона входят в первую десятку по стоимости квадратного метра. Лиссабон занимает первое место с 14 евро/кв.м в месяц, за ним следует Кашкайш с 13,3 евро/кв.м в месяц и Оэйраш с 11,1 евро/кв.м в месяц.

Муниципалитет Порту и Лоле занимают четвертое и пятое места с показателем 10,8 евро/кв.м в месяц, за ними следуют Грандола с 10,6 евро/кв.м в месяц, Амадора с 10,1 евро/кв.м в месяц. Лоуреш и Кальета (Мадейра) на восьмом и девятом месте рейтинга с 10 евро/кв.м в месяц. Замыкает топ-10 Алмада с ценой аренды 9,8 евро/кв.м в месяц.