Португалия: где дешевле зарядить электромобиль?

29 мая Управление по регулированию энергетических услуг (ERSE) запустило инструмент, который позволяет вам ознакомиться со списком предложений от поставщиков электроэнергии для электромобильности (CEME).

Инструмент, предоставленный ERSE, не требует ввода каких-либо данных, этот список позволяет пользователям ознакомиться с ценами и условиями коммерческих предложений CEME, доступных на рынке.

Через список пользователи электромобилей могут узнать цену, взимаемую соответствующим CEME за зарядку своего автомобиля в сети электромобильности общего доступа.

Представленная сумма включает «все затраты, связанные с поставкой электроэнергии и ее коммерциализацией, тарифы на доступ к сетям для электромобильности и тариф EGME (орган управления сетью электромобильности), применимый к CEME», - поясняет ERSE в сообщении.

Однако в счете-фактуре, выставленном CEME пользователю, окончательная цена также включает остальные компоненты цены, которые не включены в этот инструмент ERSE.

Среди не включенных компонентов ERSE выделяет «услугу, предоставляемую оператором пункта зарядки (OPC), который обеспечивает инфраструктуру зарядки», а также «сборы и налоги».

С предложениями OPC можно ознакомиться на веб-сайте Управления по управлению сетью электромобильности MOBI.E, уточняет ERSE.