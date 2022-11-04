Португалия: где готовят лучший королевский пирог?

Пятница, 04 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: где готовят лучший королевский пирог?

Вы должны отправиться в Дамайю, чтобы отведать самый вкусный боло-рей в Португалии.

В рамках IX конкурса ACIP были выявлены лучшие рождественские сладости, в частности «Лучший боло-рей Португалии», который можно попробовать в Лиссабоне.

IX конкурс ACIP «Лучший боло-рей Португалии» состоялся 29 октября и превзошел все ожидания: было подано 74 заявки и было разыграно около 220 тортов.

Оказалось, что для того чтобы попробовать лучший боло-рей в Португалии в 2022 году, вам нужно отправиться в Padaria da Né в Дамайе, Амадора.

Как мы все помним, именно Padaria da Né стала победителем в номинации «Лучший паштел-де-ната» в 2021 году.

Подиум с лучшими королевскими тортами в Португалии дополняется Atelier do Doce из Алфейзерао, Алкобаса, на втором месте; и с A Pousadinha в Тентугале, Монтемор-о-Велью, на третьем месте.

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