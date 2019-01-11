Португалия: где погреться в холода

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности во всех округах материковой части Португалии, который будет действовать вплоть до 12.00 субботы.

Согласно информации, опубликованной португальским Институтом моря и атмосферы (IPMA), «мотивом для данного предупреждения в течение следующих нескольких дней послужило сохранение низких значений минимальной температуры воздуха».

Желтый уровень соответствует «ситуации риска для определенных видов деятельности, зависящих от метеорологической ситуации».

IPMA сообщает об увеличении, теплового дискомфорта с учетом усиления ветра, скорость которого в высокогорье может достигать 50-65 км/ч, с четверга (10 января) по субботу (12 января), с «постепенной заменой массы полярного воздуха массой с характеристиками арктического воздуха на материковой части Португалии, происходящей из внутренних районов европейского континента».

«Как следствие, значения минимальной температуры составят от 2 до 6 градусов по Цельсию, будучи ниже на Севере и в Центре, где они будут варьироваться примерно от -4 до 1 градуса по Цельсию», - отмечает IPMA, добавляя, что также будет наблюдаться снижение максимальных температур.

Институт метеорологии отмечает, что «с начала января уже было несколько холодных ночей, т.е. когда минимальные значения температуры воздуха ниже, чем средние значения, и даже ниже, чем значения, которые встречаются только в 10% случаев (процентиль 10)». С 1 по 10 января самые низкие значения минимальной температуры (-7 градусов) были зафиксированы 5 и 6 числа в Миранда-ду-Дору и Шавеш, соответственно.

В связи с прогнозами относительно холодной погоды несколько муниципалитетов объявили о мерах по поддержке бездомных, предлагая список мест, где они смогут переночевать.

В Лиссабоне план действий в чрезвычайных ситуациях (plano de contingência) по защите бездомных от холода был активирован местным муниципалитетом 9 января с 17.00. В Спортивном павильоне Лапа (приходской совет Эштрела) могут разместиться до 22 человек. Они будут иметь возможность не только переночевать в тепле и комфорте, но и поужинать, принять душ и позавтракать.

Еще одно место в Лиссабоне - муниципальный павильон Casal Vistoso в Олайаш, где бездомным предоставят горячую пищу, теплую одежду и ночлег. Он будет открыт круглосуточно, пока действует желтый уровень погодной опасности.

Также Лиссабонский метрополитен оставит открытыми в течение ночи станции Ориенте, Салданья, Интенденте, Россиу и Санта-Аполония.

Муниципалитет Алмады выделил помещение в пожарной части (Bombeiros Voluntários de Almada), чтобы обеспечить бездомных горячей едой и ночлегом. Сообщает о такой возможности специальная команда, которая обходит места, где обычно находятся бездомные, которых в муниципалитете насчитываетсяя порядка 60-ти.

Муниципалитет Эворы также активировал plano de contingência, чтобы поддержать 36 местных бездомных, обеспечив им кров, обогрев и питание. Как пояснил советник Жоау Родригеш, «муниципальный план действий в чрезвычайных ситуациях активируется всегда, когда минимальные значения температуры остаются в интервале от +1 до -1 градуса в течение более 48 часов».

В свою очередь, Легион доброй воли (Legião da Boa Vontade) в ближайшие дни усилит доставку теплых вещей и напитков для бездомных в Порту и Лиссабоне. Благотворительная организация также призывает население пожертвовать теплую одежду, одеяла и спальные мешки.