Португалия: где пройти бесплатное тестирование на коронавирус в Кашкайше

Муниципалитет города Кашкайш разместил на официальном сайте подробную информацию о бесплатном тестировании на коронавирус. Запись можно сделать уже с 20 мая.

Сообщается, что любой местный житель может записать на тестирование всех членов семьи, при предъявлении документа о проживании в городе. Для записи на бесплатный забор анализов нужно обратиться по телефону «горячей линии» 800 203 186 (с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов) или в любое отделение Lojas Cascais.

Резидент должен предъявить любое из следующих подтверждений о проживании в муниципалитете: документ из финансовой службы (declaração das Finanças), счета за коммунальные услуги или карту MobiCascais. Результат теста в течение 24 часов будет отправлен по электронной почте. Владельцы компаний также могут запросить проведения теста для всех своих сотрудников, однако, в этом случае тесты будут платными.

Ранее муниципалитет уже проводил бесплатное тестирование с 9 апреля по 9 мая, были проверены 429 жителей. Исследование показало, что у 0,7% жителей уже имеются тела против вируса SARS-CoV2.

Список Lojas Cascais, куда можно обратиться за записью на тестирование можно найти на официальном сайте муниципалитета https://www.cascais.pt/servicos/presencial/7462