Португалия: где пройти тест на коронавирус в Лиссабоне

В большом Лиссабоне на данный момент работает 35 пунктов, в которых жители страны с симптомами коронавируса нового типа могут пройти тест. Перед обращениям к медикам, столичные власти настоятельно рекомендуют предварительно связаться с «горячей линией» SNS 24 (808 24 24 24), чтобы сверить симптомы.



Пункты для прохождения теста на инфекцию расположены в медицинских учреждениях, в каждом из них работает врач, медсестра, ассистент, администратор и уборщики. При этом кабинеты отделены от остальных помещений для предотвращения распространения инфекции.



Пункты для тестирования находятся по следующим адресам:



ACES Lisboa Norte

USF Rodrigues Miguéis

Телефон: 217 107 200

Rua Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis, 1500-081 Lisboa

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



ACES Lisboa Central

USF S. João Evangelista dos Loios

Телефон: 218 366 070

R. Pedro José Pezerat 11, 1950-239 Lisboa

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 10 утра до 6 вечера | По воскресеньям с 10 утра до 6 вечера



ACES Lisboa Ocidental e Oeiras

Tenda em Paço D’Arcos

Телефон: 214 540 800

Av. António Bernardo Cabral de Macedo, 2770-219 Paço de Arcos

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 9 утра до часа дня



ACES Cascais

S. João do Estoril

Телефон: 214 643 752

Rua Prof. Egas Moniz 9010, 2675-048 S. João do Estoril

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



ACES Amadora

Venda Nova

Телефон: 214 758 700

Av. Câmara Pestana, Bairro Girassol, 2700-220 Venda Nova

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



ACES Sintra

Agualva

Телефон: 219 142 314

Rua do Mercado, 2735-112 Agualva-Cacém

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



ACES Loures Odivelas

Moscavide

Телефон: 21 944 92 11

Rua Adão Manuel Ramos Barata, 1885-100 Moscavide

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



Póvoa de Santo Adrião

Телефон: 21 938 02 20

Rua Henrique dos Santos, 2620-130 Póvoa de Stº Adrião

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



ACES Estuário do Tejo

Alenquer

Телефон: 263 731 340

Rua Francisco José Lopes 24, 2580-393 Alenquer

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



Alverca

Телефон: 219 582 677

Centro de Saúde de Alverca, Praça Filarmónica Recreio Alverquense 22, 2615-042 Alverca do Ribatejo

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



Azambuja

Телефон: 263 407 600

Rua do Centro de Saúde 38, 2050-331 Azambuja

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



Samora Correia

Телефон: 263 650 900

Rua Padre Tobias, 2135-265 Samora Correia

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



Vila Franca de Xira

Телефон: 263 279 718

Rua António Lúcio Batista 6, 2600-102 Vila Franca de Xira

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



ACES Almada Seixal

Pragal (Almada)

Телефон: 212 725 530

Rua Abel Salazar, 2800-501 Pragal

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера



USF Torre da Marinha (Seixal)

Телефон: 212 274 330

Rua Distrito Lobato – Quinta de Cima, 2840-348 Seixal

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



ACES Arco Ribeirinho

Alcochete

Телефон: 212 349 330

Rua Capitão Salgueiro Maia, 2890-041 Alcochete

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



Barreiro

Телефон: 212 101 376

Rua Real Fábrica do Vidro, 2830-516 Coina

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



ACES Arrábida

Setúbal

Телефон: 265 420 290

Centro Hospitalar de Setúbal, Rua Camilo Castelo Branco, 2910-446 Setúbal

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



ACES Oeste Norte

Alcobaça

Телефон: 262 590 510

Rua do Hospital S/N, 2460-051 Alcobaça

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



Bombarral

Телефон: 262 600 134

R. do Chafariz Velho, 2540-133 Bombarral

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 9 утра до часа дня | По воскресеньям с 9 утра до часа дня



Caldas da Rainha

Телефон: 262 839 562

Centro de Saúde de Caldas da Rainha, Rua do Centro de Saúde, 2500-241 Caldas da Rainha

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



Nazaré

Телефон: 262 569 120

Centro Hospitalar da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, 2450-065 Nazaré

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 2 часов дня до полуночи | По воскресеньям с 2 часов дня до полуночи



Peniche

Телефон: 262 790 026

Rua General Humberto Delgado, 2520-447 Peniche

В будние дни с 10 утра до 8 вечера | По субботам с 9 утра до часа дня | По воскресеньям с 9 утра до часа дня



ACES Oeste Sul

Mafra

Телефон: 261 818 100

Largo Coronel Brito Gorjão nº 16, 2640-465 Mafra

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



Torres Vedras

Телефон: 261 336 350

Rua Fernando Barros Ferreira Leal, Urb. Conquinha, 2560-253 Torres Vedras

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до 8 вечера | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



Lourinhã

Телефон: 261 417 951

Av. Dr. Catanho de Meneses, 2530-117 Lourinhã

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 8 утра до полудня | По воскресеньям с 8 утра до 8 вечера



ACES Médio Tejo

Sardoal

Телефон: 241 850 072 / 076

Avenida Heróis do Ultramar Lote 7, 2230-123 Sardoal

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



Tomar

Телефон: 249 566 827

Rua da Comenda da Sabacheira, 2305-624 Sabacheira, Tomar

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



Entroncamento

Телефон: 249 720 412

Rua Baden Powell, 2330-540 Entroncamento

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



ACES Lezíria

Santarém

Телефон: 243 330 600

Rua Comendador Ladislau Teles Botas, 2005-259 S. Domingos, Santarém

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 9 утра до 2 часов дня | По воскресеньям с 9 утра до 2 часов дня



Cartaxo

Телефон: 243 700 650

Rua do Progresso 2, 2070-085 Cartaxo

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 9 утра до двух часов дня| По воскресеньям с 9 утра до 2 часов дня



Rio Maior

Телефон: 243 330 600

Casal Serôdio, 2040-349 Rio Maior

В будние дни с 8 утра до 8 вечера | По субботам с 9 утра до двух часов дня | По воскресеньям с 9 утра до 2 часов дня



Almeirim

Телефон: 243 594 350/2

Rua Canto do Jardim, 2080-011 Almeirim

В будние дни с 8 утра до 8 вечера



Coruche

Телефон: 243 610 500

Estrada da Lamarosa, 2100 – 042 Coruche

В будние дни с 8 утра до 8 вечера