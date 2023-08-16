Португалия: где самые высокие зарплаты?

Среда, 16 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: где самые высокие зарплаты?

Лиссабонская агломерация считается местом с самой высокой заработной платой, а меньше всего получают в Алгарве.

«Алгарве - это регион материковой Португалии, где самая низкая средняя заработная плата (1106 евро), а в столичном районе Лиссабона - самая высокая (1563 евро)», - говорится в публикации Pordata в социальных сетях.

На веб-сайте сбора данных также говорится, что «разрыв в заработной плате мужчин и женщин в 2021 году был ниже в Алгарве (133 евро) и выше в Большом Лиссабоне (277,6 евро)».

Эти данные относятся к среднемесячному заработку работников.

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