Португалия: где самые высокие зарплаты?

«Алгарве - это регион материковой Португалии, где самая низкая средняя заработная плата (1106 евро), а в столичном районе Лиссабона - самая высокая (1563 евро)», - говорится в публикации Pordata в социальных сетях.

На веб-сайте сбора данных также говорится, что «разрыв в заработной плате мужчин и женщин в 2021 году был ниже в Алгарве (133 евро) и выше в Большом Лиссабоне (277,6 евро)».

Эти данные относятся к среднемесячному заработку работников.