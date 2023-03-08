Португалия: где самый низкий уровень преступности?

Среда, 08 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: где самый низкий уровень преступности?

Браганса была названа районом с наименьшим количеством преступлений в Португалии.

Министр внутренних дел Жузе Луиш Карнейру участвовал в Брагансе в торжественной церемонии, посвященной 147-й годовщине окружного командования PSP.

«Есть очень положительные данные в отношении округа Браганса: в этом районе зафиксировано наименьшее количество преступлений во всей стране», - подчеркнул чиновник, подчеркнув, что это показывает «чувство ответственности, которое граждане проявляют в поведении и своем отношении к закону».

По словам командующего округом Карлуша Анастасиу, местный штаб PSP увеличился со 196 до 174, и имеет средний возраст 49 лет.

«Количество серьезных преступлений сократилось более чем на 20%», - указал Жузе Луиш Карнейру в своем выступлении.

Общая преступность зафиксировала 10-процентный рост в районе Браганса, который министр оправдывает «большим количеством операций полиции общественной безопасности» и «ростом цифровой преступности».

«Что принципиально необходимо, так это квалификация и подготовка полицейских сил к новым видам преступлений, и над этим ведется работа», - сказал он.

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