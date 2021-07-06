Португалия: где в Кашкайше пройти бесплатный тест на Covid-19?

Covid-Bus курсирует по округу для быстрого и бесплатного тестирования с тестами на антигены для всех граждан, жителей и нерезидентов Кашкайша.



Первые проверки прошли 23 июня на городском рынке Кашкайша и ознаменовали начало местного плана тестирования, внедренного муниципалитетом.

Разработанный план обеспечит тесты во всех точках муниципалитета с помощью пяти автобусов. Приоритет в тестировании будет отдаваться невакцинированному населению.



По логистическим причинам и для обеспечения соблюдения графика можно гарантировать, что тесты будут проводиться не позднее, чем за 15 минут до времени отправления Covid-Bus с мест.



Обратите внимание на график и места проведения тестов на Covid-Bus:

6 июля

09:00 - 10:30 - Largo S. D. Rana и Largo Abóboda;

11:00 - 13:00 - Largo Tires и Talaíde;

14:30 - 16:00 - Trajouce и Bº Conde Monte Real;

16:30 - 18:00 - Mato Cheirinhos и Zambujal.

7 июля

9:00 - 12:30 - рынок Кашкайша;

14:30 - 16:00 - Bairro do Rosário и Torre;

16:30 - 18:00 - Cobre и Birre.

8 июля

9:00 - 12:30 - рынок Каркавелуша;

14:30 - 16:00 - Arneiro и Lombos Sul;

16:30 - 18:00 - Sassoeiros и Junqueiro.

9 июля

9:00 - 10:30 - Largo de Alcabideche и Pai do Vento;

11:00 - 13:00 - Largo de Alvide и Amoreira;

14:30 - 16:00 - Bicesse и Malveira da Serra (перед церковью);

16:30 - 18:00 - Manique Baixo и Janes (перед церковью).

10 июля

9:00 - 12:30 - рынок Кашкайша и рынок Тиреша.

11 июля

9:00 - 12:30 - рынок Кашкайша.

В будние дни с 9:00 до 17:00 (последний вход в 16:30) также можно пройти тест на Covid-19 в Тестовом центре, расположенном в помещении Fiartil (напротив Конгресс-центра Эшторила). Вам просто нужно прийти на место и предъявить документ, что вы являетесь жителем, работником или студентом.



Как заявил мэр Кашкайша Карлуш Каррейраш, «необходимо срочно остановить пандемию. От этого зависит здоровье нашего сообщества, наши семьи, наши компании, наша экономика», поэтому муниципалитет будет продолжать защищать жителей Кашкайша и общественное здоровье.