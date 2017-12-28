Португалия: где встретить Новый год

ЛИССАБОН

Столичные власти подготовили ночь, полную сюрпризов, на Terreiro do Paço, более известной как Praça de Comércio. Жители и гости столицы проводят старый год в компании исполнительницы фаду Аны Моура и Beatbombers. В полночь состоится грандиозный фейерверк, который осветит яркими огнями реку Тежу.

ПОРТУ

Муниципалитет Порту обещает оживленный уик-энд с «эпицентром» на Avenida dos Aliados. Программа начинается в субботу с выступления HMB. В новогоднюю ночь гостей праздника ждут концерты Aurea и Amor Electro. В полночь порадует 15-минутное пиротехническое + музыкальное шоу.

МАДЕЙРА

В столице автономного региона - Фуншале в новогоднюю ночь выступят Atuam Mimicat и местные исполнителиTiago Silva и Elisa Silva. Но, безусловно, основным действом станет полуночное всемирно известное пиротехническое шоу, честь проведения которого, уже пятый год подряд, региональное правительство предоставило компании Macedo’s Pirotecnia. Инвестиции местных властей в «аттракцион» приближаются к миллиону (976 тыс. евро). Фейерверк будет длиться восемь минут, при этом будут произведены 131 873 «выстрела» из установок, расположенных на 37 пунктах.

Кроме того, впечатляющим будет зрелище десяти круизных лайнеров (Balmoral, AIDAvita, Mein Schiff 2, Ventura, Marella Dream, Queen Elisabeth, Columbus, Horizon, AIDAsol, AIDAprima), которые пришвартуются в порту Фуншала 30 и 31 декабря. На борту лайнеров находятся около 20 тысяч пассажиров, большинство из которых сойдут на берег. Этосамоебольшоеколичествозапоследниедесятьлет.

БРАГА

Главный праздник в Браге пройдет на Avenida Central. Под звуки голоса Мигеля Гамейру город встретит новый год пиротехническим зрелищем, которое обойдется муниципалитету в 10 тыс. евро. После фейерверка праздник продолжится до 4 утра под композиции, выбранные сразу несколькими ди-джеями.

ВИЛА-ДУ-КОНДЕ

В канун Нового года развлекать гостей праздника будет концерт Oquestrada, который состоится в прибрежной зоне. В полночь состоится красочный фейерверк, который обошелся муниципалитету в 10 тыс. евро.

ВИЛА-РЕАЛ-ДЕ-САНТУ-АНТОНИУ

Центром празднований в этом алгарвийском муниципалитете станет Монте Горду, где состоится грандиозное пиротехническое шоу стоимостью в 19 тыс. евро. Гостей ждут многочисленные музыкальные шоу и ди-джеи. «Изюминкой» афиши станет группа Íris.

БЕЖА

Муниципалитет Алентежу приготовил к наступлению 2018 года фейерверк, на который власти выделили около 7 тыс. евро. На главной сцене - на Praça da República - выступит известный музыкант Нельсон Фрейташ.

СЕЗИМБРА

«Изюминкой» праздников в Сезимбре станет восстановление традиции: в полночь группа водолазов соберется в Порту-де-Абриго и зажжет свет под водой. Темой пиротехнического и музыкального спектакля, который обошелся муниципалитету в 20 тыс. евро, станет марш “Stars and Stripes” Джона Филиппа Соуза. Вечер оживят ди-джеи.

ПОРТИМАУ

Программа праздников в Портимау начнется в субботу, в 22.00, с концерта The Gift в прибрежной зоне Портимау, недалеко от Antiga Lota. В воскресенье 2017 год проводят под бразильские ритмы с Эдной Пимента, атмосферу подхватят музыкально-танцевальный коллектив Som Laranja и DJ Maxman.

КОИМБРА

«Изюминкой» конца года в Коимбре станет выступление группы Peste & Sida, в 00:10, на Praça do Comércio. Афиша включает и другие концерты, в том числе группы HMB.