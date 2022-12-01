Португалия: где же самая большая рождественская елка?

Четверг, 01 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: где же самая большая рождественская елка?

Оказывается, выше всех главное дерево зимних праздников «выросло» в северном муниципалитете Валонгу.

«Самая большая рождественская елка в стране» высотой 55 метров вернулась в городской парк Эрмезинде в муниципалитете Валонгу.

Однако, если вы путешествуете по Северу, это не единственная причина заглянуть в этот муниципалитет: как и в прошлом году, Валонгу решил тщательно подготовиться к празднованию самого волшебного праздничного сезона года, и подготовил разнообразную программу с бесплатными мероприятиями.

Традиционное праздничное дерево сопровождается типичными «Рождественскими деревнями», гигантским балом, выставками и даже кулинарным шоу с шеф-поваром Руи Паулу.

Найдутся и другие достопримечательности, которые обещают порадовать как детей, так и взрослых: гигантский шар на площади Мачадо-душ-Сантуш в Валонгу, рождественские деревни Валонгу и Эрмесинде и Выставка вертепов в Музее и муниципальном архиве Валонгу.

Праздничная иллюминация в муниципалитете Валонгу будет работать до 8 января 2023 года.

Однако, как и в других муниципалитетах, в этом году свет будет гореть меньше часов в день. Кроме того, для экономии энергии использовалась светодиодная технология с низким энергопотреблением.

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