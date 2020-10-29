Португалия: гендерное равенство - ниже среднего

С 2017 года показатель увеличился на 1,7 процентных пункта, но все равно остается ниже среднего по Евросоюзу.

Впервые индекс был вычислен в 2010 по инициативе Европейского института по вопросам гендерного равенства (EIGE) в Вильнюсе (Литва). С тех пор Португалия поднялась в рейтинге на четыре позиции.

Лучшие показатели гендерного равенства Португалия демонстрирует в сферах здравоохранения и работы.

Наибольшее неравенство проявляется при совместном выполнение домашних обязанностей, в этом пункте Португалия занимает третью позицию с конца списка стран ЕС.

Также велико неравенство по количеству мужчин и женщин в органах власти (13 место) и в публичных компаниях.

В 2017 году Португалия ввела квоты для женщин в публичных компаниях, и за один год представительство женщин в советах директоров и надзорных органах увеличилось с 16,2% до 24,8%.

В общем рейтинге гендерного равенства первые места держат Швеция, Дания и Франция.