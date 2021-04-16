Португалия: Германия включила Алгарве и Азоры в список зон риска

Пятница, 16 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: Германия включила Алгарве и Азоры в список зон риска

Немецкие туристы должны пройти 10-дневный карантин по возвращении из этих регионов Португалии.

По информации немецкого института наблюдения за здоровьем Robert-Koch (RKI), эта мера будет применяться с 18 апреля.

Туристы из Алгарве, одного из самых популярных туристических направлений, могут прервать карантин через пять дней в случае отрицательного результата теста.

Архипелаг Азорских островов также присоединяется к этому списку вместе с испанской автономной областью Кастилия-Ла-Манча и Объединенными Арабскими Эмиратами из-за высокого уровня заболеваемости.

В то же время Германия вывела Соединенное Королевство из списка районов, подверженных риску пандемии Covid-19.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)