Португалия: Германия включила Алгарве и Азоры в список зон риска

По информации немецкого института наблюдения за здоровьем Robert-Koch (RKI), эта мера будет применяться с 18 апреля.

Туристы из Алгарве, одного из самых популярных туристических направлений, могут прервать карантин через пять дней в случае отрицательного результата теста.

Архипелаг Азорских островов также присоединяется к этому списку вместе с испанской автономной областью Кастилия-Ла-Манча и Объединенными Арабскими Эмиратами из-за высокого уровня заболеваемости.

В то же время Германия вывела Соединенное Королевство из списка районов, подверженных риску пандемии Covid-19.