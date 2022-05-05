Португалия: гибриды и электромобили превзойдут продажи бензиновых авто

В первом квартале 2022 года в Европейском Союзе было куплено больше гибридных и электрических автомобилей, чем автомобилей, работающих только на бензине.

Энергетический переход очевиден в данных о продажах автомобилей по энергопотреблению, которые были опубликованы Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA).

Данные уже включают последствия роста цен на нефть на международных рынках и соответствующие эффекты при заправке автомобилей бензином или дизельным топливом.

До марта рыночная доля гибридных и электромобилей составляла 43,9% по сравнению с 34,81%, зарегистрированными в первом квартале 2021 года. В противоположном направлении доля продаж бензиновых автомобилей снизилась с 40,77% до 35,97%.

По количеству регистраций полностью электрические автомобили выросли на 53,4% до 224 145; у гибридов рост составил 5,3%, до 563 030 машин.

Рост значимости электрифицированных транспортных средств произошел в основном за счет увеличения продаж гибридных автомобилей - с 20,89% до 25,06% - и автомобилей с питанием исключительно от аккумулятора: с 5,71% до 9,98%.

В целом продажи автомобилей в ЕС упали на 12,3% за первые три месяца года до 2246 млн единиц.