Португалия: гигантские тараканы атаковали жителей Лиссабона

Элитный район Лиссабона Parque das Nações подвергся нашествию гигантских тараканов. В администрацию района уже поступило большое количество жалоб от жителей и владельцев магазинов. Об этом сообщает Jornal de Notícias.



Встревоженные жители сообщают, что тараканы внушительных размеров выползают из канализационных труб. Также их можно увидеть на улице города. Администрация Лиссабона (Câmara Municipal de Lisboa) подтвердила журналистам, что знает о ситуации с нашествием насекомых. По словам представителей мэрии, они уже провели несколько мероприятий по очистке канализации. Жалобы от жителей, по данным администрации, также поступают от жильцов районов Benfica, Olivais, Lumiar, Marvila, Ajuda, Belém, Carnide и Santa Clara.



О подобных нашествиях тараканов ранее уже писала португальская пресса. Так в 2010 году жители Лиссабона уже жаловались на большое количество этих насекомых. Лиссабонцы рассказывали, что испытывают «иррациональный страх» перед насекомыми, некоторые жители утверждали, что видели летающих тараканов. Как объясняют эксперты, гигантские тараканы — это особый вид тараканов, который обитает в канализации. Обычно они не выползают наружу, однако, в жаркие дни и при большой влажности воздуха, они выходят, чтобы охладиться.