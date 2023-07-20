Португалия: Гимарайнш в шорт-листе «Зеленой столицы Европы 2025»

Гимарайнш оспаривает титул Зеленой столицы Европы 2025 года против Граца (Австрия) и Вильнюса (Литва).

Город Гимарайнш претендует на звание Зеленой столицы Европы на 2025 год.

Брага входит в число трех финалистов, объявленных Европейской комиссией. Также в розыгрыше участвуют города Грац, и Вильнюс.

«Поскольку большинство европейцев живут в городских районах, города необходимы для преодоления тройного кризиса изменения климата, загрязнения и утраты биоразнообразия», - говорится в заявлении Виргиниюса Синкявичюса, европейского комиссара по окружающей среде, океанам и рыболовству, которое цитируется в заявлении.

«Эти города являются пионерами, доказывающими, как можно быть устойчивыми, предлагать горожанам более высокое качество жизни и одновременно создавать пространство для биоразнообразия и укреплять устойчивость к последствиям изменения климата», - сказал он.

Министерство окружающей среды уже приветствовало решение в социальных сетях, считая, что признание является результатом «работы, проделанной муниципалитетом, и его приверженности политике отходов, мобильности, энергии, климата и сохранения природы и биоразнообразия, что приводит к улучшению качества жизни его населения».

В дополнение к этим трем городам Европейская комиссия указала, что Виладеканс в Испании и Тревизо в Италии претендуют на звание «Зеленый лист Европы» - категории, которая присуждается небольшим городским районам.

Награды будут присуждаться с учетом набора экологических показателей, а именно качества воздуха и воды, биоразнообразия, зеленых зон и устойчивого землепользования, отходов и экономики замкнутого цикла, шума, борьбы с изменением климата и адаптации к нему.

Победители будут объявлены на «Зеленой столице Европы» в Таллинне, 5 октября 2023 года.

Город-обладатель титула «Зеленая столица Европы» получит приз в размере 600 000 евро на реализацию своей стратегии, а награда за титул «Зеленый лист Европы» составит 200 000 евро.