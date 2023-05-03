Португалия: Гимарайнш включен в список «Зеленая столица Европы 2025»

Среда, 03 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: Гимарайнш включен в список «Зеленая столица Европы 2025»

Гимарайнш официально оформил свою кандидатуру на звание «Зеленая столица Европы 2025». Город-победитель будет объявлен в октябре.

«Город Гимарайнш только что оформил заявку на участие в программе «Зеленая столица Европы 2025. Подав первую заявку в 2017 году и заняв 5 место среди 13 конкурирующих городов, муниципалитет продолжил укреплять свою приверженность устойчивому развитию территории, в последние несколько лет разрабатывая дорогостоящие проекты», - говорится в заявлении совета.

«Выдвигая свою кандидатуру, Гимарайнш еще раз демонстрирует важность комплексной и междисциплинарной модели управления «Экосистема управления 2030», основанной на приверженности исследованиям, участию, образованию и экологической осведомленности.

«Структура для написания кандидатуры опиралась на технических специалистов из муниципалитета и участвующих организаций, а также специалистов в различных оцениваемых областях», - подчеркивает муниципалитет.

Муниципалитет во главе с Домингосом Браганса объясняет, что «приверженность города климатической нейтральности и нулевым отходам, приверженность экологическому просвещению в рамках программы PEGADAS являются одними из многих основных сильных сторон этой кандидатуры».

«Гимарайнш показывает, что исторический и культурный город также может быть зеленым городом», - сказал Домингуш Браганса в заявлении.

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