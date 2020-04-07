Португалия: гипермаркеты Makro заработают в период эпидемии

Вторник, 07 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: гипермаркеты Makro заработают в период эпидемии

С понедельника откроются 10 магазинов сети.

Начиная с понедельника, 10 гипермаркетов известной оптовой сети Makro вновь откроют двери для покупателей. Об этом представители компании сообщили на официальной странице в Facebook.

«Во время чрезвычайного положения, для обеспечения населения товарами и продуктами Makro вновь открывает двери для широкой публики», - говорится в заявлении компании. Сообщается, что возобновление работы стало возможным после специального указа правительства.

Согласно правилам сети, для любых покупок необходимо предварительно оформить специальную карту (Makro Card). Она действует в течение ограниченного периода времени.

Makro является частью компании Metro. Гипермаркеты предоставляют широкий выбор товаров и продуктов по оптовым ценам, в первую очередь для малого и среднего бизнеса. После объявления чрезвычайного положения, все магазины сети в стране были временно закрыты.

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