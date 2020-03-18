Португалия: глава совета директоров Santander умер от коронавируса

Среда, 18 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: глава совета директоров Santander умер от коронавируса

Он стал вторым умершим от вируса в Португалии.

Председатель совета директоров португальского отделения банка Santander Антонио Виейра Монтейру накануне скончался в больнице Лиссабона от заражения коронавирусом. 73-летний банкир был госпитализирован и помещен на карантин после отдыха на одном из зимних курортов северной Италии, где он предположительно заразился опасной болезнью. Банкир был переведен в инфекционную больницу Curry Cabral, однако врачи не смогли его спасти.

Таким образом, Монтейру стал вторым погибшим жителем Португалии от заражения коронавирусом.

Монтейру провел на посту гендиректора банка Santander 7 лет, после чего возглавил совет директоров. Под его руководством, финансовое учреждение стало одним из крупнейших в стране, конкурирующих по размеру с банком BCP. Также Монтейру занимал пост вице-президента банка Caixa Geral Depositos в период с 1993 - по 2000 год.

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