Португалия: главные советы для отдыха на природе

Национальная гвардия GNR составила перечень советов, которые помогут сделать приключения безопасными.

Для начала GNR советует тщательно собрать и изучить актуальную информацию о маршруте.

Никогда не гуляйте в одиночестве, настоятельно рекомендуется взять с собой компанию и, по возможности, несколько мобильных телефонов.

Обязательно сообщите родным или друзьям о маршруте, которым вы собираетесь идти, и о предполагаемом времени прибытия.

Наконец, необходимо иметь при себе соответствующую погоде одежду и оборудование, фонарик, воду и еду.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать отдых приятным и запоминающимся.