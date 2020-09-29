Португалия: главные советы для отдыха на природе
Активный отдых на природе находит все больше сторонников, необходимо лишь соблюдать правила.
Национальная гвардия GNR составила перечень советов, которые помогут сделать приключения безопасными.
Для начала GNR советует тщательно собрать и изучить актуальную информацию о маршруте.
Никогда не гуляйте в одиночестве, настоятельно рекомендуется взять с собой компанию и, по возможности, несколько мобильных телефонов.
Обязательно сообщите родным или друзьям о маршруте, которым вы собираетесь идти, и о предполагаемом времени прибытия.
Наконец, необходимо иметь при себе соответствующую погоде одежду и оборудование, фонарик, воду и еду.
Соблюдение этих простых правил поможет сделать отдых приятным и запоминающимся.