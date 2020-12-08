Португалия: GNR дает 10 советов для безопасного обогрева

Поскольку некоторые районы страны уже покрыты снегом, GNR заявляет официально: наступили холода, пора зажигать камины и включать обогреватели.

Однако всегда необходима циркуляция воздуха, чтобы избежать концентрации окиси углерода при использовании этих форм нагрева, в дополнение к другим специальным мерам предосторожности.

Чтобы вы ничего не забыли, GNR озвучила 10 советов по максимально эффективному использованию каминов, печей и обогревателей.

- Не спите рядом с отопительным оборудованием;

- правильно пользуйтесь камином, чтобы он не стал причиной возгорания;

- если вы используете камины, печи или газовое оборудование, поддерживайте правильную вентиляцию помещений во избежание скопления вредных для здоровья газов;

- перед сном или выходом из дома обязательно выключите отопительное оборудование, чтобы избежать возможных пожаров;

- уберите обогреватели подальше от мебели;

- не сушите одежду на обогревателях;

- не оставляйте горящие или плохо погашенные свечи;

- избегайте перегрузки - не подключайте слишком много приборов к одной розетке, особенно с большим потреблением энергии;

- носите несколько слоев одежды вместо одного очень толстого и не носите слишком тесную одежду;

- отдавайте предпочтение супам и горячим напиткам (молоку или чаю) и избегайте алкогольных напитков.

«Поделитесь этой информацией не только со своей семьей, но и со всеми остальными», - также призывает GNR в заметке, опубликованной на официальных цифровых платформах.