Португалия: GNR дает 10 советов для безопасного обогрева
Прежде всего необходимо следить за циркуляцией воздуха, чтобы избежать концентрации окиси углерода.
Поскольку некоторые районы страны уже покрыты снегом, GNR заявляет официально: наступили холода, пора зажигать камины и включать обогреватели.
Однако всегда необходима циркуляция воздуха, чтобы избежать концентрации окиси углерода при использовании этих форм нагрева, в дополнение к другим специальным мерам предосторожности.
Чтобы вы ничего не забыли, GNR озвучила 10 советов по максимально эффективному использованию каминов, печей и обогревателей.
- Не спите рядом с отопительным оборудованием;
- правильно пользуйтесь камином, чтобы он не стал причиной возгорания;
- если вы используете камины, печи или газовое оборудование, поддерживайте правильную вентиляцию помещений во избежание скопления вредных для здоровья газов;
- перед сном или выходом из дома обязательно выключите отопительное оборудование, чтобы избежать возможных пожаров;
- уберите обогреватели подальше от мебели;
- не сушите одежду на обогревателях;
- не оставляйте горящие или плохо погашенные свечи;
- избегайте перегрузки - не подключайте слишком много приборов к одной розетке, особенно с большим потреблением энергии;
- носите несколько слоев одежды вместо одного очень толстого и не носите слишком тесную одежду;
- отдавайте предпочтение супам и горячим напиткам (молоку или чаю) и избегайте алкогольных напитков.
«Поделитесь этой информацией не только со своей семьей, но и со всеми остальными», - также призывает GNR в заметке, опубликованной на официальных цифровых платформах.