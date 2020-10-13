Португалия: GNR и PSP призывают водителей не спешить

Вторник, 13 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: GNR и PSP призывают водителей не спешить

Акция «Путешествие без спешки» продлится с 13 по 19 октября.

Водителям следует быть осторожнее, ведь программа включает не только информационные мероприятия, но и проверки GNR и PSP на дорогах, в том числе с помощью радаров.

Кампания направлена ​​на «предупреждение об опасности превышения скорости, которое является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий» .

Сохраните расписание и места проведения акции:

13 октября - авенида Маршал Гомеш да Кошта, Порту;
14 октября - EN 14 Арнозу Санта Мария, Брага;
15 октября - авенида Комунидаде Европейа, Лейрия;
16 октября - EN 119, Бискаинью, Сантарен;
19 октября - пункт оплаты на шоссе A1 в Алверке и участок Авеню Инфанте Д. Энрике - Санта Аполония, Лиссабон.

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