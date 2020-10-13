Португалия: GNR и PSP призывают водителей не спешить
Акция «Путешествие без спешки» продлится с 13 по 19 октября.
Водителям следует быть осторожнее, ведь программа включает не только информационные мероприятия, но и проверки GNR и PSP на дорогах, в том числе с помощью радаров.
Кампания направлена на «предупреждение об опасности превышения скорости, которое является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий» .
Сохраните расписание и места проведения акции:
13 октября - авенида Маршал Гомеш да Кошта, Порту;
14 октября - EN 14 Арнозу Санта Мария, Брага;
15 октября - авенида Комунидаде Европейа, Лейрия;
16 октября - EN 119, Бискаинью, Сантарен;
19 октября - пункт оплаты на шоссе A1 в Алверке и участок Авеню Инфанте Д. Энрике - Санта Аполония, Лиссабон.