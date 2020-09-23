Португалия: GNR набирает гвардейцев
Национальная гвардия призывает под свои флаги 5669 пехотинцев и кавалеристов, а также 163 музыкантов.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
После заполнения документов кандидаты должны пройти отборочные тесты: проверку знаний, физической подготовки, психологическую оценку и медицинское обследование.
Кандидаты, которые пройдут все тесты, начнут девятимесячный курс обучения. Те, кому не хватило вакантных мест, «могут быть приглашены на следующие курсы в течение 18 месяцев.