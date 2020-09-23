Португалия: GNR набирает гвардейцев

Среда, 23 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: GNR набирает гвардейцев

Национальная гвардия призывает под свои флаги 5669 пехотинцев и кавалеристов, а также 163 музыкантов.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

После заполнения документов кандидаты должны пройти отборочные тесты: проверку знаний, физической подготовки, психологическую оценку и медицинское обследование.

Кандидаты, которые пройдут все тесты, начнут девятимесячный курс обучения. Те, кому не хватило вакантных мест, «могут быть приглашены на следующие курсы в течение 18 месяцев.

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