Португалия: GNR начинает проверку грузовиков

Понедельник, 05 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: GNR начинает проверку грузовиков

Дорожный контроль тяжелых пассажирских и грузовых автомобилей направлен на содействие добросовестной конкуренции.

С 5 июня по всей стране GNR проводит дорожный контроль и инспекцию большегрузных и грузовых автомобилей, чтобы способствовать добросовестной конкуренции в секторе автомобильных перевозок.

Операция, которая продлится до воскресенья, проводится в рамках Euro Control Route (ECR).

В рамках ECR группы европейских органов инспекции дорожного транспорта сотрудничают для повышения безопасности дорожного движения, устойчивости, честной конкуренции и улучшения условий работы на автомобильном транспорте, говорится в сообщении GNR.

Национальная республиканская гвардия указывает, что в качестве партнера ECR она разработает инспекционные действия, которые будут способствовать более безопасному поведению профессиональных водителей.

Согласно GNR, инспекционные действия будут сосредоточены на изменении характеристик и трансформации, ежедневном и еженедельном времени вождения, ежедневных и еженедельных перерывах и периодах отдыха.

Также внимание уделяется скоростям, зарегистрированным контрольным устройством в течение последних 24 часов, а также работе записывающего устройства (тахографа).

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