Португалия: GNR напоминает мотоциклистам о правилах вождения

Обращение Национальной республиканской гвардии было сделано в связи с операцией по обеспечению безопасности и усилению дорожного патрулирования.

Операция пройдет с пятницы по воскресенье (7-9 октября) в районах Бежа, Эвора, Фару, Лиссабон, Сантарен и Сетубал - в дни, когда в Портимао проходит чемпионат мира по супербайку.

GNR оправдывает операцию «значительным увеличением» интенсивности движения двухколесных транспортных средств на основных подъездных путях к Алгарве.

Guarda Nacional Republicana предупреждает мотоциклистов о правилах безопасности и поведении, которые они должны соблюдать во время вождения, в частности об обязательном использовании шлема и соответствующей защитной одежды.

По данным GNR, в 2020 и 2021 годах в дорожно-транспортных происшествиях с участием двухколесных транспортных средств серьезно пострадали или погибли 1157 человек.