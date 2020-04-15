Португалия: GNR преподнесли сюрприз 16-летней имениннице

Среда, 15 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: GNR преподнесли сюрприз 16-летней имениннице

Девушка была вынуждена отмечать праздник на карантине.

Сотрудники Республиканской национальной гвардии (GNR) «спасли» день рождения 16-летней именинницы, жительницы Torres Novas Фабианы. Девушка готовилась безрадостно провести день рождения дома, в условиях карантина. Однако, мать подростка, Мануэла, подготовила для нее сюрприз, попросив сотрудников GNR навестить ее дома.

В результате, во время патрулирования района в это воскресенье, сотрудники GNR Torres Novas поздравили девушку с днем рождения и вручили ей торт. Мать Фабианы приготовила еще один подарок  – торт, который она подарила самим бойцам GNR. Женщина рассказала, что со своей стороны решила отблагодарить их за службу в условиях эпидемии коронавируса.

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