Португалия: GNR проводит операцию «Новый год 2022»

GNR задержала с четверга и до 07:30 понедельника 237 водителей с избытком алкоголя в крови и зафиксировала 703 несчастных случая, в результате которых погибли четыре человека.

По предварительным данным операции «Новый год 2022», с 29 декабря до 7:30 утра этого понедельника Национальная республиканская гвардия (GNR) проверила 33 843 водителя, из которых 689 находились за рулем с высоким уровнем алкоголя в крови.

Из них 237 человек были арестованы с уровнем алкоголя в крови, равным или превышающим 1,2 г/л, а также 91 человек был арестован за вождение без прав.

«Раньше мы приводили пример с ремнем безопасности, для усвоения которого потребовалось некоторое время, но который сегодня является частью нашего образа жизни, когда мы находимся в транспортном средстве. Информационные кампании важны, они должны продолжаться и, насколько это возможно, усиливать меры по повышению осведомленности, особенно с более молодой аудиторией, из школ, понимая, что все необходимы усилия должны быть направлены на изменение отношения и поведения», - сказал министр внутренних дел Жузе Луиш Карнейру.

Из 6 610 нарушений правил дорожного движения, выявленных ГНР в рамках операции, 1 615 связаны с превышением скорости, 458 - с отсутствием обязательного периодического осмотра, 198 - с отсутствием или неправильным использованием ремня безопасности и/или детского удерживающего устройства, 107 из-за неправильного использования мобильного телефона за рулем и 86 из-за отсутствия обязательного страхования гражданской ответственности.

Что касается дорожно-транспортных происшествий, то GNR зафиксировала с четверга и до 07:30 понедельника 703 аварии, четверо погибших, 18 тяжелораненых и 129 легкораненых.

В заявлении GNR указывается, что в ходе операции, которая заканчивается 3 января, GNR по-прежнему будет уделять первоочередное внимание проверке вождения в состоянии алкогольного опьянения и психотропных веществ, превышения скорости, злоупотребления мобильными телефонами и отсутствия обязательного технического осмотра.