Португалия: GNR увеличивает количество проверок на дорогах

Операция Todos os Santos 2022, по словам GNR, начата для «борьбы с преступностью и сокращения ситуаций, представляющих собой рискованное поведение и дорожно-транспортные происшествия, в дополнение к гарантии поддержки всех участников дорожного движения».

Согласно данным, предоставленным Национальной республиканской гвардией (GNR), в период проведения операции Todos os Santos с 2019 по 2021 год произошло 3252 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 19 человек, 81 человек получил серьезные травмы и 1030 человек - легкие травмы.

В этот же период округами с наибольшим количеством зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий были Порту, затем Фару, Авейру, Брага, Лиссабон, Сетубал и Сантарен.

GNR рекомендует правильно использовать ремни безопасности и детские удерживающие системы, а также не пользоваться мобильными телефонами во время вождения, адаптировать скорость к типу дороги и условиям движения, не пить алкогольные напитки и не употреблять психотропные вещества.