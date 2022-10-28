Португалия: GNR увеличивает количество проверок на дорогах

Пятница, 28 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: GNR увеличивает количество проверок на дорогах

С пятницы 29 октября по 1 ноября, День всех святых, GNR усилит патрулирование на дорогах с наибольшей интенсивностью движения.

Операция Todos os Santos 2022, по словам GNR, начата для «борьбы с преступностью и сокращения ситуаций, представляющих собой рискованное поведение и дорожно-транспортные происшествия, в дополнение к гарантии поддержки всех участников дорожного движения».

Согласно данным, предоставленным Национальной республиканской гвардией (GNR), в период проведения операции Todos os Santos с 2019 по 2021 год произошло 3252 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 19 человек, 81 человек получил серьезные травмы и 1030 человек - легкие травмы.

В этот же период округами с наибольшим количеством зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий были Порту, затем Фару, Авейру, Брага, Лиссабон, Сетубал и Сантарен.

GNR рекомендует правильно использовать ремни безопасности и детские удерживающие системы, а также не пользоваться мобильными телефонами во время вождения, адаптировать скорость к типу дороги и условиям движения, не пить алкогольные напитки и не употреблять психотропные вещества.

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