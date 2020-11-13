Португалия: годовое падение ВВП является четвертым в ЕС

Восстановление экономики со второго по третий квартал не стерло полностью первоначальный крах, вызванный пандемическим кризисом. По сравнению с третьим кварталом 2019 года ВВП Португалии стал на 5,7% ниже.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, это четвертое по величине падение в годовом исчислении в Евросоюзе, хуже только у Испании (-8,7%), Чехии (-5,8%) и Румынии (-6%).

Однако следует отметить, что пока еще недоступны данные от семи стран, в том числе сильно пострадавших от пандемии (Греция, Мальта и Хорватия).

В среднем в Европейском Союзе годовое сокращение ВВП в третьем квартале этого года составило 4,3%.

За пределами Европейского союза Евростат ссылается на данные по Великобритании и США. ВВП Великобритании в третьем квартале снизился на 9,6% в годовом исчислении, так что, если бы страна все еще находилась в ЕС, это был бы худший результат. В Соединенных Штатах, с другой стороны, было зафиксировано снижение на 2,9% в годовом исчислении, что лучше, чем в среднем по ЕС.