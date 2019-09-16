Португалия: гол Зе Луиша помог "Порту" обыграть "Портимоненсе"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Портимане, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Порту". В составе победителей голами отметились Алекс Теллес (25-я минута, с пенальти), Зе Луиш (45) и Иван Маркано (90+8). У проигравших отличились Денер (74) и Коки Андзаи (77). Защитник гостей Теллес получил прямую красную карточку в компенсированное ко второму тайму время (90+4), пишет РИА Новости.

Зе Луиш, перешедший в "Порту" из "Спартака" этим летом, забил шестой гол в семи официальных матчах за новую команду.