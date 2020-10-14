Португалия: Google обучит бесплатно 3000 программистов

Среда, 14 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Google обучит бесплатно 3000 программистов

14 октября пройдет первый веб-семинар новой версии программы обучения Android в Португалии.

К концу года будет подготовлено в общей сложности 3000 португальцев.

До декабря запланированы 12 веб-семинаров, начиная от основ Android и заканчивая TensorFlow, а также облачным и машинным обучением, которые являются новинками по сравнению с прошлогодней версией.

Программа нынешнего года проводится в сотрудничестве с сообществом разработчиков Google в Португалии и с португальскими политехническими институтами, и направлена на то, чтобы помочь студентам понять возможности цифровой экономики.

Желающие смогут посетить все или только некоторые модули.

Программа обучения Android является частью более широкой национальной программы Grow Portugal with Google, которая пользуется поддержкой правительства Португалии и направлена ​​на поддержку перехода к цифровым технологиям.

Желающие принять участие в обучении могут пройти по ссылке и зарегистрироваться.

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