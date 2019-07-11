Португалия: горничная вынесла золото на сумму 46 тысяч евро

Накануне суд города Коимбры заочно вынес приговор португалке Ане Алмейде, которая обвиняется в краже у хозяев дома, где она трудилась горничной, ювелирных изделий. Ее осудили на четыре года и шесть месяцев. Правда когда именно Алмейда отбудет наказание никому неизвестно, ее местонахождение так и не смогли установить. Сразу после кражи, женщина покинула страну.



Алмейда похитила из дома, где она работала золотые изделия на общую сумму 46 тысяч евро. В том случае, если полиция сможет ее найти и задержать, согласно приговору, она будет обязана выплатить эту сумму бывшим работодателям. Сообщается, что предметы были украдены в период с ноября 2016 года по июль 2017, когда женщина занималась уборкой дома.