Португалия: горнолыжный курорт открывается с новыми правилами

Среда, 09 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: горнолыжный курорт открывается с новыми правилами

Горнолыжный курорт Серра-да-Эштрела начинает работать с правилами, адаптированными к ситуации пандемии.

«Мы получили одобрение Генерального директората здравоохранения, у нас есть горы со снегом, поэтому мы решили открыться, - сказал Карлуш Варандаш, генеральный директор курорта. - Но в этом году у нас будут новые правила, чтобы люди могли продолжать наслаждаться снегом и лыжами совершенно безопасно».

Некоторые из принятых мер - использование обязательной маски как в помещении, так и на трассах, ограничение до одного человека на кресельном подъемнике.

Уроки катания на лыжах для групп запрещены, доступны только индивидуальные варианты, а продажа ски-пассов осуществляется исключительно онлайн, чтобы избежать очередей.

Арендованное снаряжение (шлемы, палки, ботинки) будут дезинфицироваться после каждого использования. Также определены схемы движения в помещениях, чтобы избежать скопления людей.

Максимальная вместимость курорта ограничивается 350 гостями (обычная вместимость - 1100 человек).

«Мы будем бескомпромиссны в соблюдении правил», - отметил Карлуш Варандаш.

Он также подчеркнул, что были сделаны серьезные инвестиции, чтобы утроить производственные мощности по производству снега, и выразил надежду, что в этом году удастся достичь 80-100 снежных дней для катания.

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