Португалия: «горячая линия» Минздрава принимает 13 тысяч звонков в день

В последние дни справочный телефонный центр Минздрава (DGS) SNS 24 фиксирует исторический максимум по количеству принятых звонков. Только 16 марта по номеру обратились 13 тысяч жителей страны.



«Служба SNS 24 усилена и продолжает оставаться основным каналом связи с Национальной службой здравоохранения по вопросам, связанных с эпидемией», - сообщили в DGS.



Напомним, несколькими днями ранее в DGS объявили, что звонки на линию 808 24 24 24 будут бесплатными. Кроме того, служба была усилена 100 новыми специалистами.



Чиновники просят жителей, не имеющих симптомы, сначала обратиться за информацией на сайт службы, поскольку помощь в первую очередь сейчас требуется заболевшим. Кроме этого, в DGS призвали воздерживаться от социальных контактов, особенно с пожилыми людьми, которые находятся в группе риска и по возможности оставаться дома.