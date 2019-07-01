Португалия: «горячая линия» SEF изменила время работы

Понедельник, 01 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: «горячая линия» SEF изменила время работы

Количество иностранцев в стране самое большое за всю историю.

«Горячая линия» для иммигрантов SEF увеличила часы работы и теперь будет открыта с 8.30 до 20.00, начиная с сегодняшнего дня. Такое решение власти страны приняли в связи с увеличением числа иностранцев, проживающих на территории Португалии.

По словам министра Эдуардо Кабрито, тенденция увеличения числа иностранцев началась в 2016 году и остается растущей и в этом году. Это повлекло за собой неоходимость «увеличить пропускную способность» службы поддержки для иммигрантов, подчеркнул министр на мероприятии, посвященном 43-й годовщине службы SEF.

Также чиновник рассказал, что количество иностранцев в стране увеличилось до 480 тысяч в 2018 году, это самое большое число за всю историю. По словам Кабрито, страна считает «необходимым и позитивным» приезд в Португалию студентов, рабочих, исследователей и иностранных инвесторов.

Относительно продления рабочего времени горячей линии в SEF сообщается, что это произойдет в понедельник, но «не сразу по всей стране».

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