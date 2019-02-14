Португалия: «горячая линия» SEF приняла вдвое больше звонков

Справочный телефонный центр миграционной службы SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) после расширения штата в декабре прошлого года, за месяц принял в два раза больше звонков. Всего специалисты SEF ответили более чем на 44000 звонков. Это на 120 процентов больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные приводит агентство Lusa.

Напомним, 17 декабря руководство SEF увеличило штат вдвое, также были добавлены часы работы информационного центра. Теперь он работает с 8 утра до 8 вечера.

Уже первый месяц работы в новом режиме показал значительное увеличение количества принятых звонков. Всего в январе было зафиксировано 44671 обращение, для примера, в декабре 2018 года сотрудники службы ответили на 19592 звонка. Также на 88 процентов увеличилось количество записей на прием, с 17826 до 33489 человека.

Телефонный номер информационного центра для иммигрантов - 808202653 и 80896269. В колл-центре работают 50 сотрудников. Они говорят на 22 языках. Среди них - арабский, креольский, испанский, французский, грузинский, хинди, фарси, русский, турецкий, украинский и узбекский.