Португалия: “горячая линия” социально-психологической помощи в Лиссабоне

Четверг, 28 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: “горячая линия” социально-психологической помощи в Лиссабоне

Служба поддержки будет работать круглосуточно и без выходных.

Муниципалитет Лиссабона (Câmara de Lisboa) запускает новую “горячую линию” для оказания как психологической, так и социальной помощи горожанам. Линия "Liga-te" будет работать по номеру 800 916 800 круглосуточно и без выходных.

Сообщается, что специалисты в дополнение к консультированию по поводу психологических проблем, будут реагировать на социальные трудности, с которыми сталкиваются люди. Линия организована совместно с Португальской ассоциацией психоанализа и психоаналитической психотерапии (Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica).

«Бедность и социальная изоляция часто порождают ситуации эмоционального расстройства или психические заболевания. Именно поэтому мы запустили эту линию психологической помощи. Решение социальных проблем позволит людям восстановить эмоциональную стабильность, которая необходима в период кризиса, вызванного коронавирусом », - говорится в заявлении мэра Лиссабона.

По последним данным, в Португалии зарегистрировано 31 007 случаев заболевания коронавируса, 1342 человека скончались.

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