Португалия: Госбюджет-2021 и новые виды социальной поддержки

«Чрезвычайные расходы, связанные с выплатой различных видов социальной поддержки, финансируются за счет средств Госбюджета», - отмечается в документе.

Напомним, что 28 октября по предложению по Госбюджету, переданному правительством в Парламент, было проведено общее голосование, а окончательное глобальное голосование по документу запланировано на 26 ноября. Таким образом, в документ, к которому получило доступ агентство Lusa, могут быть внесены изменения.

Итак - какие новшества, согласно предварительной версии Госбюджета, ждут жителей Португалии в 2021 году.

Чрезвычайная поддержка относительно доходов трудящихся (Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores)

Мера создана с целью «обеспечения непрерывности получения доходов людьми, находящимися в ситуации особой экономической незащищенности, вызванной пандемией болезни Covid-19».

Новым видом поддержки, которая должна стартовать в январе 2021 года, будут охвачены:

а) работники по найму (trabalhadores por conta de outrem), а также домработники (trabalhadores do serviço doméstico) и самозанятые работники (trabalhadores independentes), у которых начиная с 1 января 2021 г. прекращается выплата пособия по безработице. Поддержка предоставляется до 31 декабря 2021 г., т.е. максимум в течение 12 месяцев. Что касается размера помощи, то он зависит от уровня доходов (condição de recursos) и варьирует от 501,16 евро (максимальное значение) до среднего ежемесячного дохода на одного взрослого в семье (agregado familiar). При этом размер помощи не может превышать чистого размера базовой заработной платы (rendimento líquido da remuneração de referência), которую получал работник перед увольнением. Минимальная сумма поддержки - 50 евро в месяц;

б) самозанятые работники, которые по не зависящим от них причинам стали безработными, не имея доступа к соответствующему пособию, и у которых имеется, как минимум, не менее 3 месяцев взносов в SS в течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих ситуации с безработицей. В случае этих работников поддержка будет выплачиваться в течение 6 месяцев, подряд или в совокупности. Ее размер будет соответствовать величине падения среднемесячного дохода. При этом в качестве двух отправных точек будут приниматься последний доступный квартальный отчет на дату подачи заявления на поддержку и соответствующий среднемесячный показатель дохода в 2019 году;

в) самозанятые работники и домашние работники с дневным или почасовым графиком работы, у которых имеется, как минимум, 3 месяца взносов в SS в течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих запросу о поддержке, и у которых падение соответствующего среднемесячного дохода превышает 40% в период с марта по декабрь 2020 г. по сравнению со средним соответствующим ежемесячным доходом за 2019 год и, в совокупности, между последним квартальным отчетом, доступным на дату подачи заявления на поддержку, и средним ежемесячным доходом за 2019 год. В этой ситуации размер поддержки соответствует 50% от суммы ежемесячного падения дохода, но не более 501,16 eвро в месяц. Предложение правительства также предусматривает минимальный лимит поддержки - 50 евро, за исключением ситуаций, когда потеря дохода от работы превышала 1 IAS (438,81 евро в 2020 году): в этом случае минимальный лимит поддержки составляет 0,5 IAS (219,40 евро). Продолжительность предоставления помощи - 12 месяцев.

Важно: на получателей нового вида помощи распространяются обязанности, предусмотренные законом для лиц, получающих пособие по безработице, к примеру, активный поиск работы или согласие принимать предложение о подходящей или социально необходимой работы (в течение периода получения поддержки).

По оценкам, мера обойдется государству в 450 млн евро и охватит более 170 тысяч человек.

2. Для тех, кто получает национальную минимальную заработную плату и потеряет работу, минимальный размер пособия по безработице вырастет в следующем году, как минимум, на 66 евро. Таким образом, правительство согласилось с требованием Левого блока о том, что минимальный размер пособия по безработице должен быть выше черты бедности (501,16 евро). Таким образом, минимальный размер пособия по безработице, который в 2020 году составляет 438,81 евро (1 IAS), будет составлять 1,15 IAS (около 504 евро). По оценкам, мера обойдется государству в 75 млн евро.

3. Для супружеской пары, в которых оба элемента являются безработными и имеют детей-иждивенцев, а также для родителей-одиночек, в 2021 году сохранится увеличение пособия по безработице на 10%. Вместе с тем, доступ не является автоматическим и зависит от материального положения бенефициаров.

4. Наиболее незащищенные работники - т.н. informais (у которых нет данных о заработной плате и взносах в систему SS) - будут продолжать получать чрезвычайную поддержку в случае падения доходов. Размер поддержки соответствует 1IAS (438,81 евро). Максимальный срок предоставления - 6 месяцев, срок предоставления - до конца следующего года.

5. До 2023 года (последнего года действующей легислатуры - периода деятельности законодательного органа) приостанавливается истечение коллективных трудовых договоров, что позволяет работникам соблюдать текущие правила, согласованные с профсоюзами соответствующих секторов деятельности или компаниями.

6. В следующем году медицинские работники, которые находятся в авангарде борьбы с Covid-19, получат субсидию в размере 20% от базовой заработной платы, которая будет выплачиваться каждые два месяца в максимальной сумме 219 евро. Однако это пособие будет выплачиваться только тогда, когда работник находится на передней линии борьбы с Covid-19, и только в периоды дйствия чрезвычайного положения, состояния общественного бедствия или сдерживания.

7. Национальная минимальная заработная плата (SMN) в 2021 году будет повышаться седьмой год подряд. Правительство предлагает увеличить «минималку» на 23,75 евро, что примерно соответствует среднему значению в предыдущие годы. В случае подтверждения этой суммы минимальная зарплата вырастет с 635 евро до 658,75 евро в месяц. Однако и министр экономики, и министр финансов уже допустили бóльшую сумму увеличения, при этом окончательное решение будет принято в ходе обязательного - по Трудовому кодексу - Социального диалога с представителями профсоюзов и руководителями предприятий. Дата совещания пока не установлена; в прошлом году, к пример, консультации с этой целью проводились в конце ноября. Отметим, что, по данным Управления стратегии и планирования (GEP) Министерства труда, минимальную заплату в Португалии в настоящее время получают около ¼ (25,6%) от общего числа работников; при этом минимальный уровень оплаты труда более распространен у женщин (31% зарабатывают эту сумму), чем у мужчин (21%).

8. Правительство также сообщило о повышении наиболее низкого уровня оплаты труда госслужащих, который сегодня составляет 645,07 евро, т. е. на 10 евро выше гарантированного минимального вознаграждения в стране (635 евро). Точный размер повышения пока не называется.