Португалия: госдолг снизился до 120,5 процентов ВВП

Согласно данным, опубликованным Банком Португалии (BdP), это самый низкий вес государственного долга в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) с первого квартала 2020 года, когда он составлял 119,1%.

В сентябре 2022 года государственный долг с точки зрения Маастрихта составил 279 800 миллионов евро, что на 1600 миллионов евро больше, чем в августе.

«Это увеличение отразило рост депозитных обязательств (900 млн), в основном в виде сберегательных сертификатов, и чистый выпуск долговых ценных бумаг (700 млн евро)», - поясняет BdP.

По данным центрального банка, государственные депозиты увеличились на 3600 млн евро, поэтому после вычета этих депозитов государственный долг уменьшился на 2000 млн евро, до 250 500 млн евро.