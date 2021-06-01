Португалия: госдолг сокращается

Вторник, 01 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: госдолг сокращается

После рекордно высокого уровня госдолг в апреле упал до 272,7 млрд долларов.

Согласно данным, опубликованным Банком Португалии (BdP), государственный долг, снизился в апреле на 2,5 млрд евро - до 272,7 млрд евро.

Напомним, что в марте государственный долг достиг рекордных 275,3 млрд евро, а в конце первого квартала - 137,1% ВВП.

Текущее сокращение долга произошло благодаря выплатам по долговым ценным бумагам. Речь идет об обязательствах в восемь миллиардов евро, которые были погашены 15 апреля.

Что касается коэффициента государственного долга, то в первом квартале он увеличился на 3,5 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2020 года (133,6% ВВП) . Это результат двух эффектов: с одной стороны, ВВП сократился на 3,3% в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом, а с другой стороны, ежемесячная сумма государственного долга в первом квартале выросла на 4,8 млрд евро.

Ожидается, что это соотношение снизится в ближайшие кварталы, учитывая сильное восстановление экономики, которое должно привести к двузначному росту ВВП во втором квартале.

Согласно прогнозу правительства, к концу года коэффициент государственного долга составит 128% от ВВП, что на 5,6 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.

Этот прогноз основан на ежегодном росте экономики на 4% и дефиците в 4,5% ВВП в 2021 году.

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