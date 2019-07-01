Португалия: госкомпании перейдут на электромобили



Государственные компании заменят по крайней мере половину парка автомобилей на электромобили. Об этом сообщают португальские СМИ. Нововведение станет частью программы, направленной на сокращение парникового эффекта.



Правительство страны решило способствовать достижению этой цели путем приобретения машин с нулевым выбросом углеродов в атмосферу. Заменить по краней мере половину парка госкомпаний на «зеленые» автомобили планируется к 2030 году.



Чиновники подчеркивают, что цель госпрограммы состоит в том, чтобы сделать Португалию нейтральной в отношении выборосов углеродов к 2050 году.