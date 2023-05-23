Португалия: госслужащие зарабатывают больше частных работников

По данным INE, в 2021 году среднемесячная брутто-зарплата на одного работника в штате составляла 2019 евро, что на 52,1% больше, чем сумма, выплачиваемая компаниями - 1335 евро.

Таковы результаты опубликованного 23 мая Национальным институтом статистики (INE) анализа вознаграждения за 2021 год, который учитывает все доходы, а не только базовый оклад по основному месту работы.

«Этот результат отражает, среди прочего, различия в характере выполняемой работы и квалификации работников, которые их объединяют», - поясняет статистическое управление.

Так, оказывается, например, что работники сектора государственного управления в среднем имеют более высокий уровень образования: 55,2% государственных служащих имели высшее образование, тогда как в частном секторе их доля составляла лишь 22,7%.

26,6% государственных служащих имели законченное среднее или послесреднее образование по сравнению с 32,4% в частном секторе; и 18,3% государственных служащих имели уровень образования, соответствующий, самое большее, 3 циклу базового образования, по сравнению с 44,9% работников, наблюдаемых в компаниях.

Тем не менее, необходимо учитывать, что в первом квартале этого года на государственной службе произошло снижение покупательной способности на 2,5%, а в частном секторе заработная плата в реальном выражении увеличилась на 0,3%. %, также по данным INE .

Возвращаясь к данным за 2021 год, указанным INE, и несмотря на то, что среднемесячная брутто-зарплата в штате выше, оказывается, что как в государственном, так и в частном секторе большинство работников зарабатывали от 850 до 900 евро.

Информация, предоставленная INE, касается около 4,6 млн работников, из которых 740,9 тыс. государственных служащих и 3 799,6 тыс. частных служащих, с учетом всех видов трудовых доходов, а не только базового оклада по основной работе и всех схем социальной защиты (которые включают различные Пенсионные фонды, Социальное обеспечение и Caixa Geral de Aposentação).