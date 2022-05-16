Португалия: госслужащих стало на 15 тысяч больше

По состоянию на 31 марта 2022 года число занятых в секторе государственного управления составило 741 288 человек, что на 15,8 тыс. рабочих мест больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщает DGAEP.

Увеличение произошло в основном за счет найма работников социальной сети и учителей.

DGAEP выделяет среди профессий, которые больше всего способствовали увеличению, в центральном управлении: старший техник (+2117), операционный помощник (+2062), медсестра (+1616), врач (+1185), воспитатель дошкольных учреждений и учитель начального и среднего образования (+1309).

Что касается доли государственных служащих в общей численности работающих в стране, то можно убедиться, что занятость в секторе государственного управления составляет 7,2% от общей численности населения (административный коэффициент), 14,2% от активного населения и 15,1% занятого населения.

Стоит помнить, что в этом году госслужащие получили прибавку в размере 0,9%, значение, которое было определено на основе значения инфляции, зарегистрированного 30 ноября прошлого года.

Профсоюзы, представляющие этих рабочих, требуют временного повышения, но министр финансов уже исключил эту гипотезу.