Португалия: госслужащих станет больше на 8100 человек

Пятница, 15 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: госслужащих станет больше на 8100 человек

Это увеличение всего на 1,1%, но оно позволило установить новый рекорд с 2011 года.

В 2022 году правительство рассчитывает нанять еще 8100 государственных служащих, новое максимальное количество бюджетников составит более 740 тысяч.

Согласно отчету о предложении государственного бюджета на 2022 год (OE2022), представленному на этой неделе, правительство ожидает, что к концу года в общей сложности будет 741 600 государственных служащих против 733 495, которые были зарегистрированы в последнем квартале 2021 года.

Увеличение на 1,1% хоть и представляет собой замедление, в численном значении превратилось в новый рекорд - максимальное количество сотрудников с 2011 года.

Фактически, государственных служащих станет на 1,9% больше, чем в 2011 году.

В отчете также подробно описаны области, которые будут усилены: школы, Национальная служба здравоохранения и Управление условий труда (ACT) получат наибольшее количество работников.

Процесс децентрализации полномочий государства должен также привести к усилению кадров в местной администрации, на которую в прошлом году пришлось 27% прироста персонала в государственных администрациях.

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