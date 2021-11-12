Португалия: госслужащим увеличат зарплату на 0,9 процента

Что касается минимальной заработной платы в стране, ее размер будет по-прежнему обсуждаться между правительством и социальными партнерами - первое совещание с этой целью запланировано на 16 ноября.

Как уже неоднократно заявлял Антониу Кошта, он хочет довести минималку до 705 евро в 2022 году.

Согласно Трудовому кодексу, исполнительная власть должна выслушать Постоянный комитет по социальному диалогу, прежде чем приступить к любому обновлению гарантированной минимальной ежемесячной заработной платы, но ей не нужно достигать соглашения, то есть последнее слово остается за правительством.

Что касается обновления на 0,9%, обещанного для всех государственных служащих, лидер Союза государственных технических специалистов (STE) Мария Хелена Родригес объяснила, что это соответствует ожидаемой инфляции на 2022 год и, следовательно, не означает «какого-либо увеличения заработной платы».