Португалия: гостиницам Алгарве требуется еще 8000 работников
Ассоциация гостиниц и туристических предприятий Алгарве (AHETA) надеется, что правительство поможет решить эту проблему.
«Мы хотели бы, чтобы у правительства было видение, чтобы помочь решить проблемы сектора, включая нехватку кадров», - сказал президент AHETA Элдер Мартинш.
В документе, подготовленном по заказу Университета Алгарве через Совместную лабораторию туризма и инноваций (KIPt COLAB), указывается, что «потребности в человеческих ресурсах в опрошенных компаниях варьируются между 4484 и 7906 к концу 2023 года».
Исследование основано на выборке, которая представляет 54% возможностей размещения в Алгарве, 52% туристического спроса и 34% занятости в регионе.
Согласно обнародованным данным, в настоящее время члены AHETA насчитывают около 17 000 сотрудников и нуждаются в увеличении этого числа примерно на 30%.
«Трудности с наймом очевидны, особенно в более оперативных областях, таких как питание и напитки, размещение и обслуживание», - отмечает одна из авторов отчета профессор Антония Коррейя.
Несмотря на это, условия труда в сфере туризма и гостиниц демонстрируют «постепенное улучшение в плане стабильности и заработной платы», заверил президент AHETA Элдер Мартинш, предупредив, что «ожидания на будущее демонстрируют весьма умеренный оптимизм».
Средняя зарплата брутто в компаниях-членах AHETA в 2022 году составила около 1013 евро, что на 70% выше, чем зарплата, выплачиваемая в 2015 году.
«Стоимость жилья является самым большим препятствием для людей, приезжающих на работу в наш регион», - заключил он.