Португалия: гостиницам Алгарве требуется еще 8000 работников

«Мы хотели бы, чтобы у правительства было видение, чтобы помочь решить проблемы сектора, включая нехватку кадров», - сказал президент AHETA Элдер Мартинш.

В документе, подготовленном по заказу Университета Алгарве через Совместную лабораторию туризма и инноваций (KIPt COLAB), указывается, что «потребности в человеческих ресурсах в опрошенных компаниях варьируются между 4484 и 7906 к концу 2023 года».

Исследование основано на выборке, которая представляет 54% возможностей размещения в Алгарве, 52% туристического спроса и 34% занятости в регионе.

Согласно обнародованным данным, в настоящее время члены AHETA насчитывают около 17 000 сотрудников и нуждаются в увеличении этого числа примерно на 30%.

«Трудности с наймом очевидны, особенно в более оперативных областях, таких как питание и напитки, размещение и обслуживание», - отмечает одна из авторов отчета профессор Антония Коррейя.

Несмотря на это, условия труда в сфере туризма и гостиниц демонстрируют «постепенное улучшение в плане стабильности и заработной платы», заверил президент AHETA Элдер Мартинш, предупредив, что «ожидания на будущее демонстрируют весьма умеренный оптимизм».

Средняя зарплата брутто в компаниях-членах AHETA в 2022 году составила около 1013 евро, что на 70% выше, чем зарплата, выплачиваемая в 2015 году.

«Стоимость жилья является самым большим препятствием для людей, приезжающих на работу в наш регион», - заключил он.