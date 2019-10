Португалия: гостиничная группа Vila Galé открыла отель в Алентежу

В Португалии открылся первый гостиничный комплекс, построенный в рамках национальной программы «Возрождение», призванной подарить вторую жизнь старинным строениям, имеющим архитектурную, культурную или социальную ценность.

Проект курирует команда представителей Департамента культурного наследия, Министерства финансов и Института туризма Португалии. Сохраняя наследие страны, программа «Возрождение» снискала большой успех. Она открывает возможность частных инвестиций в исторические объекты для их трансформации в туристические достопримечательности. Из 17 объектов, представленных на тендере, по семи уже подписаны контракты.

Vila Galé Collection Elvas расположен в здании восстановленного древнего монастыря Сан-Паулу в историческом центре Элваша. Монастырь имеет богатую историю. Его строительство началось в 1679 году и было завершено в 1721 году. С исчезновением религиозных орденов в Португалии, здание занимал военный суд, затем казарма. Здесь даже располагалась тюрьма. С 2004 года монастырь пустовал и пришел в упадок, пишет votpusk.ru.

Благодаря инвестициям в размере девяти миллионов евро был построен гостиничный комплекс, включающий 79 номеров, два ресторана, бар, открытый бассейн, спа-центр Satsanga с кабинетами для массажа, джакузи, турецкой баней, сауной и крытым бассейном, а также два конференц-зала и зал для мероприятий.

Четырехзвездочный отель расположен в историческом центре города-крепости Элваш в Алентежу, у западного бастиона между древними стенами. Отдавая дань истории города, отель оформлен в стиле португальских военных укреплений. Это своеобразный отсыл к истории Элваша, который считается самым большим наземным бастионом в мире и находится под охраной ЮНЕСКО. В оформлении номеров и общественных помещений использованы картины и предметы, вдохновленные этой темой. Музей современного искусства – Коллекция Антонио Качолы предоставил отелю скульптуры и картины таких португальских художников как Вилс, Педру Калапез, Педру Проэнс и София Ареал. Здесь также можно увидеть телеграф из Военного музея, статуи и кресты из Музея Христова в Созеле.

«Уже несколько лет мы посвящаем себя восстановлению исторических зданий, которые были разрушены, даем им новую жизнь. Мы дорожим своим наследием и хотим внести вклад в сохранение нашей истории, потому что от этого зависит будущее туризма и страны. После открытия отеля the Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, а затем и the Vila Galé Collection Braga мы оказались в Элваше, где восстановили древний монастырь Сан-Паулу. Это первый проект, открывшийся в рамках программы «Возрождение», – рассказал Жоржи Ребело де Алмейда, генеральный директор группы Vila Galé. «Благодаря новому отелю мы надеемся «оживить» Элваш, город с огромным туристическим потенциалом, – подчеркнул он, – «в рамках программы «Возрождение» группа работает над строительством еще одного отеля – Vila Galé Collection Alter Real на конном заводе Alter do Chão, открытие которого запланировано на 2020 год».