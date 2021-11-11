Португалия: гостиничному бизнесу нужно 15 тысяч работников

Последний опрос ассоциации, охватывающий период с 21 сентября по 30 октября, показывает, что в гостиничном бизнесе требуется 7200 рабочих. Однако это число относится примерно к 400 отелям, принадлежащим членам AHP, а значит всему сектору - около 1200 отелей - требуется около 15000 человек.

Цифры были обнародованы 11 ноября во время Конгресса отелей и туризма, который проходит в Албуфейре.

Большинство опрошенных отелей отмечают, что постоянно нужны сотрудники на стойку регистрации, на кухню и уборку, хотя есть и региональная специфика. Например, в Лиссабонском регионе наблюдается недостаток персонала в административном, кадровом и техническом отделах, в то время как на Севере наблюдается нехватка сотрудников в спа, отметила Кристина Сиза Виейра, генеральный директор ассоциации.

Президент AHP Рауль Мартинш отметил, что в отношении условий работы «гостиницам не запрещается нанимать на неполную ставку», что могло бы стать еще одним решением для сектора. По его мнению, такой тип контрактов будет актуален в будущем.